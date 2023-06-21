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Türkiye
AA 21.06.2023 13:20

Marmaris'te yangında zarar gören alanlar yeniden yeşeriyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangını sırasında Bördübet'te zarar gören alanlar, tekrar yeşermeye başladı.

Marmaris'te yangında zarar gören alanlar yeniden yeşeriyor

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında, ilk fidanlar toprakla buluşturulduktan sonra kalan alanlarda doğal ve suni gençleştirme yöntemi uygulandı.

 

Tohum atma ve dal serme çalışması yapılan alanlarda, genç fidanlar yeşererek boy vermeye başladı.

Çalışmalar dronla havadan görüntülendi.

Marmaris'te yangında zarar gören alanlar yeniden yeşeriyor

4 bin 392 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Yedi Adalar bölgesinde, 21 Haziran'da saat 20.02'de başladığı bildirilen orman yangını 24 Haziran'da kontrol altına alınmış, yangında 4 bin 392 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.

Marmaris'te yangında zarar gören alanlar yeniden yeşeriyor

Polis ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yangını çıkardığı tespit edilen Sacit A, 23 Haziran'da yakalanmıştı. Ormanı yakmak istediği için sigaralarını söndürmeden üç farklı yerde attığını ve orman yangınına sebebiyet verdiğini itiraf eden şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede ise Orman Kanunu'nun 110/4 maddesi gereği 20 bin güne kadar adli para cezası istenen sanığın 10 yıldan 20 yıla kadar da hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

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Muğla Orman Yangını
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