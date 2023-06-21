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Türkiye
AA 21.06.2023 12:47

Banka kartlarını kopyalayarak 2 milyon lira vurgun yaptılar

İstanbul'da vatandaşların kart bilgilerini ele geçirerek yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç elde eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Banka kartlarını kopyalayarak 2 milyon lira vurgun yaptılar

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı banka müşterilerinin, kendileri adına bilgileri dışında ek kart çıkartılarak dolandırıldıkları ve mağdur edildikleri yönündeki ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, kart bilgileri ele geçirilen müşteriler adına yeni kart çıkarıldığı, bu kartlarla limit dolana kadar nakit avans çekildiği belirlendi.

Bu yolla 186 kişiyi mağdur ettiği tespit edilen dolandırıcıların elde ettiği haksız kazancın yaklaşık 2 milyon lira olduğu anlaşıldı.

Çıkartılan ek kartların kullanıldığı noktalardan hareketle çalışmasını sürdüren polis, kimlikleri tespit edilen Gökhan Ö. (38) ve Aykut A'yı (33) gözaltına aldı.

Esnaflık yaptıkları öğrenilen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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