4 ilde düzenlenen "Kukla" operasyonunda 28 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, Karşıyaka ve Kınık Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, haksız menfaat ve yüksek kazanç sağlamak amacıyla yasalara aykırı biçimde oluşan mafya tipi yapılar ile silah, mühimmat ve tehlikeli madde kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

İş insanları başta olmak üzere mağdur edilen şahıslara silahlı tehdit ve şiddet uygulayan, nitelikli yağma ve şantaj yapan, elebaşılığını M.C'nin yaptığı suç örgütü ile bu örgüte silah temin eden 2 ayrı suç örgütüne yönelik dün sabah saatlerinde baskın düzenlendi.

28 şüpheli yakalandı

İzmir, Muğla, Amasya ve Manisa'da belirlenen 33 ikamet, 4 iş yeri, 3 araç ve 1 depoya 93 ekip ve 231 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 10 tabanca, 213 fişek, 11 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ile 45 fişek, 11 şarjör, 2 kasatura, kelepçe ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü aktarıldı.

31 ilde eş zamanlı düzenlenmişti

Dün İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) 15 organize suç örgütüne yönelik 31 ilde eş zamanlı düzenlenen Kukla Operasyonu'nda 353 şüphelinin gözaltına alındığı duyurulmuştu.