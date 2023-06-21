Çok Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.06.2023 13:20

4 ilde düzenlenen "Kukla" operasyonunda 28 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde gerçekleştirilen "Kukla" operasyonu kapsamında İzmir merkezli 4 ildeki baskınlarda 28 kişi gözaltına alındı.

4 ilde düzenlenen "Kukla" operasyonunda 28 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, Karşıyaka ve Kınık Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, haksız menfaat ve yüksek kazanç sağlamak amacıyla yasalara aykırı biçimde oluşan mafya tipi yapılar ile silah, mühimmat ve tehlikeli madde kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

İş insanları başta olmak üzere mağdur edilen şahıslara silahlı tehdit ve şiddet uygulayan, nitelikli yağma ve şantaj yapan, elebaşılığını M.C'nin yaptığı suç örgütü ile bu örgüte silah temin eden 2 ayrı suç örgütüne yönelik dün sabah saatlerinde baskın düzenlendi.

28 şüpheli yakalandı

İzmir, Muğla, Amasya ve Manisa'da belirlenen 33 ikamet, 4 iş yeri, 3 araç ve 1 depoya 93 ekip ve 231 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 10 tabanca, 213 fişek, 11 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ile 45 fişek, 11 şarjör, 2 kasatura, kelepçe ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü aktarıldı.

31 ilde "Kukla" operasyonu: 353 şüpheli gözaltında
31 ilde "Kukla" operasyonu: 353 şüpheli gözaltında

31 ilde eş zamanlı düzenlenmişti

Dün İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) 15 organize suç örgütüne yönelik 31 ilde eş zamanlı düzenlenen Kukla Operasyonu'nda 353 şüphelinin gözaltına alındığı duyurulmuştu.

ETİKETLER
İzmir Kaçakçılık Emniyet Genel Müdürlüğü
Sıradaki Haber
Banka kartlarını kopyalayarak 2 milyon lira vurgun yaptılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:27
Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam'da toplu mezar tespit edildi
14:23
Almanya, Ukrayna'ya bu yıl 381 milyon avro ek insani yardım sağlayacak
14:24
Yasa dışı hayvan ticareti yapan şüphelilere 1 milyon 990 bin lira ceza
14:13
Polonya'da Hollandalı bir kişi yasa dışı silah alımı nedeniyle tutuklandı
14:12
Türkiye, Rusya ve İran, PKK/YPG'yi destekleyen ülkeleri kınadı
14:11
BAE'de Kurban Bayramı dolayısıyla 988 mahkum için af kararı
TSK'nın silah sistemleri ve araçları için 18 bin 89 farklı malzeme yerli imkanlarla üretiliyor
TSK'nın silah sistemleri ve araçları için 18 bin 89 farklı malzeme yerli imkanlarla üretiliyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da ilginç hırsızlık: Bisikleti bıraktı scooterı çaldı
İstanbul'da ilginç hırsızlık: Bisikleti bıraktı scooterı çaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ