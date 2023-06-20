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Türkiye
TRT Haber 20.06.2023 11:46

31 ilde "Kukla" operasyonu: 353 şüpheli gözaltında

Organize suç örgütlerine yönelik mücadele sürüyor. 31 ilde eş zamanlı olarak Kukla Operasyonu düzenlendi. 353 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 52 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız tarafından; 15 mafya tipi organize suç örgütü ile bu suç örgütüne silah temin eden 31 suç grubuna yönelik, 31 ilde eş zamanlı olarak Kukla Operasyonu düzenlendi.

353 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 52 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ayrıca operasyonda 354 tabanca, 7 uzun namlulu silah, 93 tüfek, 10 bini aşkın fişek ve muhtelif uyuşturucu maddeler ele geçirildi."

 


 

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Ali Yerlikaya Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık
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31 ilde "Kukla" operasyonu: 353 şüpheli gözaltında
31 ilde "Kukla" operasyonu: 353 şüpheli gözaltında
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