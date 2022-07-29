Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaris'te orman yangını: Alevler otele sıçradı
[Arşiv-AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İçmeler Turunç mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından, yangına 10 dakika içerisinde ilk müdahale gerçekleştirildi.
Yangın, 5 uçak, 8 helikopter ve 40 arazöz ile söndürülmeye çalışılıyor.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yerleşim alanlarına da yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
Son Haberler
- 16:24
- 16:15
- 16:14
- 16:13
- 16:01
Sıradaki Haber
İş ilanıyla 20 milyonluk dolandırıcılık yapan 9 kişiye gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz