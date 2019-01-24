Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinin 86,7 kilometre açığı olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 22,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, depremin Marmaris açıklarında 5,1 şiddetinde hissedildiğini belirterek, "Marmaris ve çevresinde ilk belirlemelere göre, herhangi bir mal ve can kaybı bulunmamaktadır." dedi.

Civelek, jandarma, emniyet, sağlık ekipleri, itfaiye ve 112 Acil Servis çağrı merkezine bölgeden herhangi bir can ve mal kaybına dar ihbar gelmediğini kaydetti.

Öte yandan depremin hissedildiği Marmaris, Datça, Fethiye, Menteşe, Yatağan ve Milas ilçelerinde sokakların boş olduğu görüldü.

Kaynak: AA