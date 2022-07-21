Marmaray'da tekmeler yumruklar havada uçuştu.

Tren Halkalı'dan Gebze'ye seyir halindeydi, Pendik'e gelindiğinde, iki yolcu birbirine girdi.

Yolculardan biri diğerinin sırtına sarıldı, havaya kaldırıp yere atmak istedi. Diğer yolcu karşılık verse de yere düşmekten kurtulamadı.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi fakat tartışma bir süre daha devam etti.

Marmaray'daki gerginlik, kavgaya tutuşanların trenden inmesiyle son buldu.