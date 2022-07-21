Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 14:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marmaray'da kavga
[Fotograf: İHA]
İstanbul'da Marmaray seferi sırasında kavga çıktı. Trende birbirine saldıran iki yolcunun kavgası diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu.
Marmaray'da tekmeler yumruklar havada uçuştu.
Tren Halkalı'dan Gebze'ye seyir halindeydi, Pendik'e gelindiğinde, iki yolcu birbirine girdi.
Yolculardan biri diğerinin sırtına sarıldı, havaya kaldırıp yere atmak istedi. Diğer yolcu karşılık verse de yere düşmekten kurtulamadı.
Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi fakat tartışma bir süre daha devam etti.
Marmaray'daki gerginlik, kavgaya tutuşanların trenden inmesiyle son buldu.
Son Haberler
- 16:43
- 16:45
- 16:38
- 16:34
- 16:33
Sıradaki Haber
Sinop 15 kruvaziyer gemisine ev sahipliği yapacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz