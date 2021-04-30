Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da sıcaklıklar artacak
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi'nde, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
Bölgede, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Rüzgarın genellikle batı, güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
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