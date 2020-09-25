Haber Giriş: Kaynak: AA
Marmara'da parçalı bulutlu hava hakim olacak
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması öngörülüyor.
Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.
Rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Etiketler: hava durumu bugün hava nasıl olacak Marmara BölgesiSon Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 09:42
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