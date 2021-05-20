Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da parçalı bulutlu hava bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Bölge genelinde parçalı, kuzeybatı kesimlerinde ise zamanla yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
Öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey ilçeleri, gece ise Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli eseceğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Etiketler: Hava Durumu Marmara Bölgesi Meteoroloji
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