Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 07:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de FETÖ operasyonunda 35 şüpheli yakalandı
İzmir'de FETÖ operasyonu düzenlendi. Hücre evlerine yapılan operasyonda örgüt üyeliğinden aranan 35 şüpheli yakalandı.
İzmir polisi, FETÖ'ye yönelik operasyon için düğmeye bastı. Alınan istihbarat doğrultusunda belirlenen adresler yakın takibe alındı. Adreslere polis ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, örgüt üyeliğinden aranan ve aralarında kadınların da olduğu 35 zanlı yakalandı.
Adreslerde yapılan detaylı aramalarda da sahte kimlikler, 100 bin lira, 7 bin dolar ve 4 bin euro nakit para ele geçirildi.
Etiketler: FETÖ Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
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