Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 07:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 18 şüpheli yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 18 yabancı uyruklu örgüt üyesini yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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