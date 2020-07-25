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Marmara'da hava nasıl olacak?
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık havanın hakim olması bekleniyor. Bölgede, rüzgar orta kuvvette ara ara da kuvvetli esecek.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün son tahmin ve değerlendirmelerine göre, bölgede sıcaklık mevsim normalleri civarında olacak.
Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor.
Etiketler: meteoroloji Marmara Bölgesi istanbul hava durumuSon Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:19
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