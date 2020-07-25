Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi turizm merkezinde kısa süre önce denizanası sokması şikayetiyle birkaç vatandaşın hastaneye gitmesi, korkuya neden oldu.

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu mevsimde Antalya'da çok fazla denizanası olmadığını ifade etti.

Hydrozoanlara dikkat

Prof. Dr. Gökoğlu, denizde yer alan bazı canlıların da denizanası sokmasıyla aynı etkiye neden olduğunu, denizde eskiden kalmış, ip, halat ve şamandıralarda deniz canlısı hydrozoanların yer aldığını, bunların insan vücudunda kızarma, yanma ve kaşıntıya yol açtığını aktardı.

"Özellikle şu an denizanası miktarı çok düşük, çok nadir gözüküyor. Ancak bu olmadıkları anlamına gelmiyor. Özellikle eskiden kalmış ip, halat, şamandıra varsa yüzen kişiler elinin içiyle dokunabilir ama vücutlarını temas ettirmesinler. Hydrozoanlar yanma ve kaşıntı yapabilir. Denizanaları da aynı şekilde kaşıntı ve yanma yapabilir"

Dokunursa amonyak veya alkol

Denizanalarının dokunduğu noktalarda içi su dolu şişmeler görülebildiğine dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, şu tavsiyelere bulundu.

"Bu durumda yapılacak şey amonyak veya alkol sürmeleri. O noktalarda daha çok şikayet olursa bir sağlık kuruluşuna gidip göstermeleri gerekir. Denizanalarına yaklaşmayın. Denizanasını görünce 1-2 metre uzağında kalın. Çünkü ara kısımlarında zehirli hücreleri var, onlar etkileyebilir"

Akdeniz'de ters yüz denizanası

Denizanalarının mart-mayıs aylarına doğru Antalya açıklarından geçtiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, dönemin geçtiğini ancak Kızıldeniz orijinli ters yüz denizanası denilen türün görüldüğünü söyledi.

"Ters yüz denilen denizanası sıklıkla kumun üzerinde görülür. Yine Kızıldeniz'den gelen bir tür görülebilir. Onu denizde herkes görebilir, çünkü çok büyük iri bir tür. Ters yüz dediğimiz denizanası özellikle liman içlerinde, besinin bol olduğu Phalesis'te, yat limanı, balıkçı barınağı içerisinde Kemer'deki o sığlıklarda gözükebilir"