24 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Temmuz koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 937 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 24 Temmuz koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 937 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 224 bin 252, can kaybı 5 bin 580 oldu.
Son 24 saatte 1009 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 207 bin 374 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, toplam COVID-19 test sayısının 4,5 milyona yaklaştığını ifade etti.
Koca ayrıca, "İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, düne kıyasla azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor" açıklamasında bulundu.
Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, DÜNE KIYASLA AZALDI. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ErSgZL9Xey— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 24, 2020
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