Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 913 yeni vaka tespit edildi, 18 kişi yaşamını yitirdi. 1151 kişinin daha iyileşmesiyle virüsü yenenlerin sayısı 206 bin 365'e yükseldi. 43 bin 343 koronavirüs testi yapıldı. Bugün 1151 kişi COVID-19'u yendi.

Böylece Türkiye'de 4 milyon 446 bin 371 COVID-19 testi yapıldı. Vaka sayısı 223 bin 315'e yükseldi. 5 bin 563 kişi vefat etti. İyileşenlerin sayısı ise 206 bin 365'e yükseldi.

İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/6Ho4gsUu2U — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 23, 2020

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum." ifadelerini kullandı.