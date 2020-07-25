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Gaziantep'te bir günde 3 bin 53 kişiye maske ve mesafe cezası
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir günde 3 bin 53 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.
Bu kapsamda, dün gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 53 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari para cezası uygulandı.
Ekipler ayrıca, 282 iş yerindeki denetimlerde 9 iş yeri hakkında işlem yaptı.
Etiketler: sosyal mesafe koronavirüs gaziantep koronavirüs COVUD-19Son Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:58
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