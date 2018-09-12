Marmara'da hafta sonu serin ve yağışlı hava etkili olacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

4 kente şiddetli yağmur uyarısı

14 Eylül Cuma günü ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışın yarın ve cuma günü İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

İstanbul'da bugün akşam saatlerinde ara verecek yağışın, yarın öğle saatlerinde tekrar başlaması ve akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, cuma günü öğleden sonraya kadar aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde sürmesi bekleniyor.

Yağış hafta sonu da devam edecek

Yağışın, 15 Eylül Cumartesi günü İstanbul Anadolu Yakası ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da devam edeceği, diğer kesimlerde ise etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı, bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Kaynak: AA