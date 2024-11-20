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Türkiye
TRT Haber 20.11.2024 09:47

Marmara ve Kuzey Ege'de lodos etkili olacak

Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli lodos bekleniyor.

Marmara ve Kuzey Ege'de lodos etkili olacak
[Fotograf: DHA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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