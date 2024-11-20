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Türkiye
TRT Haber 20.11.2024 08:50

İstanbul'da 74 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da 74 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

İstanbul'da 74 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinde 10 farklı adrese operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, 65 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa'da 9 kişi yakalandı

Ayrıca Gaziosmanpaşa'da 10 mobil göç aracı, 165 polis, 23 göç uzmanı ile düzensiz göçmen uygulaması yapıldı.

Uygulamada 504 yabancı uyruklu sorgulanırken, ülkeye kaçak giriş yapan, vize ihlali bulunan ve yasal kalış süresini ihlal etmiş olan 9 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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