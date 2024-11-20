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Türkiye
İHA 20.11.2024 05:18

Amasya’da hurda yüklü tır devrildi

Amasya’da preslenmiş hurda malzemesi yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Amasya’da hurda yüklü tır devrildi

Fatih V. yönetimindeki tır, geç saatlerde Amasya merkez otobüs terminali yakınlarında kavşaktan yola girdikten sonra kontrolden çıkarak devrildi.

Aydınlatma direğine ve bariyerlere çarparak yan devrilen tırın taşıdığı preslenmiş hurda malzemeleri yola dağıldı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, acil sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yola dağılan ağır hurda malzemeleri iş makinesi yardımıyla temizlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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