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Türkiye
İHA 20.11.2024 03:12

Antalya'da çıkan yangında ev küle döndü

Antalya'da yalnız yaşayan yaşlı bir kadının evinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da çıkan yangında ev küle döndü

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Asmalı Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın 1'inci katında, saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında yalnız olan ev sahibi 72 yaşındaki Ayla T., can havliyle kendini dışarı attı. Büyük panik yaşayan yaşlı kadını çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Daireden alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yangın, binanın dış cephesi ve salonunda maddi hasara yol açarken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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