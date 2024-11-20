Puslu 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.11.2024 09:39

Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı arama çalışmaları sürüyor

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı bulmak için çalışmalar tekrar başlatıldı.

Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı arama çalışmaları sürüyor

Aladağlar'daki Sokullupınar'dan Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçtikten sonra kendilerinden haber alınamayan Valentino ve Mariao İvankova'ya ulaşmak için çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.

Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı arama çalışmaları sürüyor

Niğde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, Sokullupınar güzergahında Kızılkaya zirvesi ile Emli Vadisi bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ankara'dan kalkan insanlı keşif uçağı da bölgede tarama çalışması yapıyor.

16 Kasım'da Aladağlar'ın Sokullupınar mevkisinden Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçen Belarus uyruklu ikiz kardeş Valentino ve Mariao İvankova'dan haber alınamamış, 19 Kasım'da Belarus Konsolosluğunun Niğde Valiliğine bilgi vermesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

ETİKETLER
AFAD Belarus Keşif Niğde
Sıradaki Haber
İstanbul'da 74 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:32
ABD'nin Los Angeles kentinde Meclis, göçmenlerin korunmasını öngören yönetmeliği kabul etti
10:34
Heyelan anını işte bu sözlerle anlattı: Duvarlar yıkılmış, odanın içine toprak girmişti
10:25
ABD'den Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık askeri ekipman satışına onay
10:27
YD-ÜFE yıllık ve aylık bazda arttı
10:24
Tarımsal girdi fiyat endeksi eylülde arttı
10:13
Kabatepe-Gökçeada feribot hattında 2 sefer iptal edildi
Irak'ta 27 yıl sonra genel nüfus sayımı yapılıyor
Irak'ta 27 yıl sonra genel nüfus sayımı yapılıyor
FOTO FOKUS
Hadisten etkilenerek minyatür camilerin ustası oldu
Hadisten etkilenerek minyatür camilerin ustası oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ