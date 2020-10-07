Marmara ve Kuzey Ege için turuncu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege için turuncu uyarı verdi. Yarın saat 08.00 itibarıyla başlaması beklenen kuvvetli sağanak ve yerel dolu yağışlarının cuma saat 03.00'e kadar süreceği tahmin edildi. AFAD da vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Trakya kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yarın yerel olarak çok kuvvetli sağanak bekleniyor.
Marmara ve Kuzey Ege için turuncu uyarı yapıldı ve saat de verildi. Yarın 08.00 itibarıyla Trakya, İstanbul, balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde kuvvetli yağış ve yerel dolu yağışı bekleniyor. Yağışın cuma günü saat 03.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.
Yine yarın sabah 09.00 itibarıyla Kütahya ve Manisa çevreleriyle İzmir’in kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağnak ve dolu yağışı beklendiği duyuruldu.
Hortum riski de var
Meteorolojiden yapılan uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması tavsiye edildi.
Vali Yerlikaya'dan uyarı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından uyarıda bulundu.
Yerlikaya, şunları söyledi:
"Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım."
AFAD da uyardı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da iki bölgede yaşayan vatandaşları sel ve su baskınları konusunda uyardı.
@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,— A F A D (@AFADBaskanlik) October 7, 2020
Yarın sabah saatlerinden itibaren,
Marmara’da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. pic.twitter.com/mAOgZmEDQz
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