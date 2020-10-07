Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Trakya kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yarın yerel olarak çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Marmara ve Kuzey Ege için turuncu uyarı yapıldı ve saat de verildi. Yarın 08.00 itibarıyla Trakya, İstanbul, balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde kuvvetli yağış ve yerel dolu yağışı bekleniyor. Yağışın cuma günü saat 03.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.

Yine yarın sabah 09.00 itibarıyla Kütahya ve Manisa çevreleriyle İzmir’in kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağnak ve dolu yağışı beklendiği duyuruldu.

Hortum riski de var

Meteorolojiden yapılan uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması tavsiye edildi.

Vali Yerlikaya'dan uyarı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından uyarıda bulundu.

Yerlikaya, şunları söyledi:

"Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım."

AFAD da uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da iki bölgede yaşayan vatandaşları sel ve su baskınları konusunda uyardı.