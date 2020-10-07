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Karabük'te COVID-19 tedbirlerine uymayan düğün sahiplerine ceza
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te, yeni tip koronavirüs (COVID-19) kurallarına uymayan düğün sahiplerine ceza verildi.
Burunsuz köyünde ilgili makamlara bilgi verilmeden düğün yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti.
COVID-19 tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyulmadığını tespit eden ekipler, düğün sahibi 2 kişiye toplam 3 bin 300 lira idari para cezası uyguladı.
Ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken kuralları yaptıkları anonslarla hatırlattı.
Etiketler: Karabük koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 12:36
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