Haber Giriş: Kaynak: AA
Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı 1 hafta hizmet veremeyecek
Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı, bakım çalışması nedeniyle 9-16 Ekim'de hizmet veremeyecek.
Metro İstanbul Twitter hesabından yaptığı duyuruda, TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattında bakım çalışması yapılacağını bildirdi.
Bu kapsamda, 9-16 Ekim'de teleferik hattında sefer yapılmayacağı duyuruldu.
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