Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
3 çocuk annesi kadına işkence
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Şanlıurfa'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadına işkence ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.
Direkli Mahallesi SSK Caddesi'ndeki bir apartmandan yardım isteğine yönelik sesler duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Ekipler apartman dairesine girdiklerinde, üç çocuk annesi Suriye uyruklu M.N'yi vücudunda yara izleriyle buldu.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kadının vücudunda ezikler ve kırıklar olduğu belirlendi.
M.N'nin dini nikahla birlikte yaşadığı İ.A, saklandığı bağ evinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Etiketler: şanlıurfa kadına işkenceSon Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 11:43
Sıradaki Haber
Eskişehir'de dernek binasında kumar oynayan 56 kişiye ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz