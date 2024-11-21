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Türkiye
AA 21.11.2024 20:33

Marmara ve Ege denizleri için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Marmara ve Ege denizleri için fırtına uyarısında bulundu.

Marmara ve Ege denizleri için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan, cumartesi günü öğle saatlerinden sonra ise 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ege Denizi'nin kuzeyinde de rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan, cumartesi günü öğle saatlerinden sonra geneli kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Ege Denizi Fırtına Marmara Bölgesi Meteoroloji Sağanak
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