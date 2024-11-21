Marmara ve Ege denizleri için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan, cumartesi günü öğle saatlerinden sonra ise 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ege Denizi'nin kuzeyinde de rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan, cumartesi günü öğle saatlerinden sonra geneli kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.