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Türkiye
DHA 21.11.2024 20:11

Kocaeli'de sağanak: Ağaçlar devrildi, alt geçitleri su bastı

Kocaeli'de etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle alt geçidi su bastı, ağaçlar devrildi.

Kocaeli'de sağanak: Ağaçlar devrildi, alt geçitleri su bastı
[Fotograf: DHA]

Kocaeli’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış Körfez ilçesinde birçok olumsuzluğa neden oldu.

İlçeye bağlı Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan ağaç, gündüz saatlerinde sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle devrildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Akşam saatlerinde ise Atalar Mahallesi’nde bulunan Kaymakam Alaaddin Yüksel Caddesi’ndeki alt geçidi su bastı.

Alt geçitte 2 metre yüksekliğinde su birikintisi oluşurken belediye ekipleri tahliye çalışması başlattı. Yağışların gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. 

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