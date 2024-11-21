Kocaeli'de sağanak: Ağaçlar devrildi, alt geçitleri su bastı

Kocaeli’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış Körfez ilçesinde birçok olumsuzluğa neden oldu.

İlçeye bağlı Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan ağaç, gündüz saatlerinde sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle devrildi.

[Fotoğraf: DHA]

Akşam saatlerinde ise Atalar Mahallesi’nde bulunan Kaymakam Alaaddin Yüksel Caddesi’ndeki alt geçidi su bastı.

Alt geçitte 2 metre yüksekliğinde su birikintisi oluşurken belediye ekipleri tahliye çalışması başlattı. Yağışların gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.