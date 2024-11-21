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Türkiye
AA 21.11.2024 20:19

Muz serasında 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili iki kişi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki serada muzları taşımak için oluşturulan raylı sistemde halatın kopması sonucu 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Muz serasında 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili iki kişi tutuklandı

Olayın ardından gözaltına alınan seradaki muzları kestiren depo sahibi H.K. ile raylı sistemi kullanan operatör M.D'nin jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Dün İmamlı Mahallesi'nde muz serasında çalışan Suriye uyruklu Muhammed El Çeker ve Yusuf El Yusuf ile Mevlüt Tokaç ve Ahmet Okyanus, muzları taşımak amacıyla yapılan raylı sistemin halatının kopması sonucu düşmüştü. Muhammed El Çeker olay yerinde, Mevlüt Tokaç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Yusuf El Yusuf ve Ahmet Okyanus da hastanede tedavi altına alınmıştı.

Olayın ardından şüpheliler H.K. ile M.D. gözaltına alınmıştı.

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