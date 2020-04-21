Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.

Poyraz nedeniyle küçük tekne balıkçıları da denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte poyrazın yarın da etkili olması bekleniyor.