Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bahçesaray'da 4.0 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: TRT Haber]
Van'ın, Bahçesaray ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre sarsıntı saat 12.48’de kaydedildi ve 7.47 kilomtere derinlikte meydana geldi.
Etiketler: Van deprem bahçesaray AFADSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 13:17
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