Haber Giriş: Kaynak: AA
Edirne'de piknik yapanlara 3 bin 150'şer lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne'de piknik yapan 11 kişiye kişi başı 3 bin 150 lira para cezası kesildi.
Jandarma ekipleri yaptıkları kontrollerde Nato Köprüsü mevkisinde bazı kişilerin piknik yaptıklarını tespit etti.
Bölgede piknik yapan 11 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden kişi başı 3 bin 150'şer lira ceza verildi.
Ekipler, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında piknik yapmanın yasak olduğunu belirterek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.
Etiketler: piknik yapanlara ceza koronavirüs önlemleri EdirneSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 13:10
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