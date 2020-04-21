Jandarma ekipleri yaptıkları kontrollerde Nato Köprüsü mevkisinde bazı kişilerin piknik yaptıklarını tespit etti.

Bölgede piknik yapan 11 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden kişi başı 3 bin 150'şer lira ceza verildi.

Ekipler, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında piknik yapmanın yasak olduğunu belirterek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.