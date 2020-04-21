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Van'da askeri araç devrildi: 6 asker yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van'ın Çatak ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker hafif yaralandı.
Van-Çatak kara yolundaki Kanisipi Şelalesi yakınlarında arama tarama faaliyeti yürüten askerleri taşıyan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada hafif yaralanan 6 asker, ambulanslarla Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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