Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Ortaköy ilçesinde 2 pitbull cinsi köpek beslenildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Verilen adrese giden ekipler, S.A'ya ait 2 pitbull cinsi köpeğe el koydu.

S.A'ya ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda belirtilen "tehlike arz eden hayvanları üretmek ve sahiplenmek" suçlarından toplam 19 bin 126 liralık idari para cezası uygulandı.