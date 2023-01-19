Yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 5 gündür Tekirdağ limanı ve sahilinde bekliyor.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiliyor.

Rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limanda ağlarını onarıyor.

[Fotoğraf: AA]

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, lodosun gün boyunca etkili olması bekleniyor.