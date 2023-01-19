Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara Denizi'nde lodos: Balıkçılar kıyıya demir attı
[Fotograf: AA]
Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 5 gündür Tekirdağ limanı ve sahilinde bekliyor.
Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiliyor.
Rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limanda ağlarını onarıyor.
[Fotoğraf: AA]
Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, lodosun gün boyunca etkili olması bekleniyor.
Etiketler: Fırtına Marmara Bölgesi
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