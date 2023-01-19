Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 151 gözaltı
[Fotograf: TRT Haber]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 151 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda 286 kilo uyuşturucuve 9 bin 900 uyuşturucu hap ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini aktaran Soylu, 151 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Etiketler: İstanbul Süleyman Soylu Narkotik Uyuşturucu
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