Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de aranan 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonlarda yakalanan 5 hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12-15 Ocak arasında Seferihisar, Aliağa, Kınık, Dikili ve Bornova ilçelerinde belirlenen adreslere baskın düzenledi.
Operasyonlarda tasarlayarak adam öldürme suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. ile kasten yaralama suçlarından hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U.'nun da aralarında bulunduğu 5 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: İzmir
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