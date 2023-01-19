Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin’de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
[Fotograf: AA]
Mersin’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi ile örgütün finans kaynaklarının tespitine yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda örgüt üyelerine para transfer ettiği iddia edilen O.A.S.A. ve M.A.S.A. hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle şafak vakti düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı. Adreslerde bulunan dijital malzemeler ve dokümana el konuldu.
Şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Mersin DEAŞ Terör Örgütü
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