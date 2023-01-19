Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 09:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 60 gözaltı
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 205 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 60 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, 205 polisin katılımıyla merkez Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlere "koçbaşı" kullanarak giren ekipler, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 60 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde, dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, farklı türlerde uyuşturucuyla hassas terazi gibi malzemeler ele geçirildi.
Etiketler: Şanlıurfa Uyuşturucu
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