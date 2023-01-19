İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 205 polisin katılımıyla merkez Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlere "koçbaşı" kullanarak giren ekipler, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 60 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde, dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, farklı türlerde uyuşturucuyla hassas terazi gibi malzemeler ele geçirildi.