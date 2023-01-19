Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]
Çanakkale'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ayvacık'tan Çanakkale yönüne giden 42 yaşındaki Ceyhun Efe idaresindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan 60 yaşındaki Ahmet Güler'in kullandığı tıra, Ezine'nin Bahçeli köyü mevkisinde, arkadan çarptı.
Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü Efe, olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken tır sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Çanakkale Trafik Kazası
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