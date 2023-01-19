Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 08:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaray üst geçidine çarparak devrilen tırın sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]
İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpıp devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine ilerleyen Abdülkadir Ç'nin kullandığı tır, Marmaray üst geçidine çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Kazada yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Ekiplerin tırın kaldırılması için başlattığı çalışma sürüyor.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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