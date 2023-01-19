İstanbul Valiliği bugün İstanbul'da kapanacak yollarla ilgili duyuru yaptı.

Buna göre, saat 11.00 itibarıyla, Halaskargazi Caddesi, Ergenekon Caddesi'nin bir bölümü ve 3 sokakta araç geçişleri durdurulacak.

Kapatılan yollara alternatif olarak; Taksimden gelen trafik akışı Valikonağı Caddesine, Şişli’ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen trafik akışı ise ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek.

Osmanbey metro istasyonu da kapatılacak

İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Osmanbey istasyonu da saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacak.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Osmanbey istasyonu, saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Şişli'de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklanmıştı.