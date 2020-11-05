Haber Giriş: Kaynak: AFAD
Marmara Denizi'nde deprem
[Harita: TRT Haber]
Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.46'da Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Büyükçekmece açıklarında meydana gelen deprem 7,0 kilometre derinlikte yaşandı.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 5 Kasım 2020 Perşembe 09:51
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