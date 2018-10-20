Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

Parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, güney ve doğu kesimlerinde sis ve pus öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz), bugün öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı (karayel) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması isteniyor.

Kaynak: AA