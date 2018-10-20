İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına faaliyette bulunan, geçmiş dönemlerde yapılan izinsiz gösterilerde yer alan ve eylem hazırlığı içerisinde bulunduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul, Kocaeli ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 8 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

