  • 20 EKIM 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.644
    EURO 6.499
  • BIST 96454.57
    ALTIN 222.376
Buradasınız : » » İzmir’de inşaat alanında yangın

İzmir’de inşaat alanında yangın

İzmir'in Konak ilçesinde bir inşaat alanında çıkan yangın hasara neden oldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İzmirde inşaat alanında yangın

Akdeniz Mahallesi Vali Kazım Dirik Caddesi'ndeki şantiyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada inşaat alanında bulunan bir piknik tüpü patladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.

Olayın görgü tanığı özel güvenlik görevlisi Adnan Hekimoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, alevleri fark ederek inşaat alanına gittiğini söyledi.

Müdahale etmek isterken yolun ortasında patlama sesi duyduğunu belirten Hekimoğlu, hemen itfaiye ve polisi bilgilendirdiğini ifade etti.

Şantiyede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER