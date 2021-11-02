Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 10:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Markette maske kavgası kamerada
İstanbul Beylikdüzü'nde bir markette maskesiz dolaşan kadın ile kendisini uyaran kadın arasında kavga çıktı. Vatandaşların araya girmesiyle son bulan kavga anı kameraya yansıdı.
Yakuplu Mahallesi'nde markatte alışveriş yapan kadınlardan biri, diğerini maske takması için uyardı.
Maskesiz kadının bu uyarıya sert bir şekilde cevap vermesinin ardından tartışma başladı. Sözlü şekilde başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan gerginlik, marketteki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.
Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs Maske
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