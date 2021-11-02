Otoyolun Ankara istikametinde ilerleyen hurda atık malzemesi yüklü kamyonet, sürücü Abdullah İ'in Beykoz mevkisindeki viyadükte yoğun sisin etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kamyonetin arkasından gelen tır, iki çekici, otomobil ile başka bir kamyonet de birbirlerine çarptı.

Devrilen kamyonetteki hurda malzemeler yola savrulurken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan kamyonette sıkışan sürücü Kemal K. itfaiye ekiplerince araçtan kurtarıldı. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

[Fotoğraf: İHA]

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde yoğunlaşan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.