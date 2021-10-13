Peynir almak için uzandığı reyonda, ne olduğunu anlamadan kendisini bir kat aşağıda buldu. Alışveriş için girdiği marketten, ayağı kırık çıktı.

Kaza, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 ay önce yaşandı.

30 yaşındaki Avukat Aygil Kuruloğlu, açık bırakılan boşluktan bir kat alttaki depoya düştü.

Kuruloğlu, acı içinde kıvranırken, market çalışanları ise işlerine devam etti.

Ayağı kırılan kuruloğlu, market yetkilileri hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

"Akıl almaz bir ihmal ve sorumsuzluk"

Avukat Aygil Kuruloğlu yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Yaklaşık 3,5-4 metre yükseklikten aşağıya boşluğa düştüm. Neye uğradığımı şaşırdım, kemiklerim kırıldı. Dükkanı kapatmadılar, insanları dışarı çıkartmadılar. Ben o platformun üzerinde yatar vaziyette acılar içindeyim çünkü kaç yerden kemiğim kırıldı, yan tarafta müşteriler yanımda peynir alıyorlar. Alt kat depo ürünleri indirmek için aşağı indirmişler bu platformu sonrasında yukarı çıkartmamışlar. Ve market reyonunun orta yerinde bir açıklık, etrafında hiçbir güvenlik önlemi yok. Akıl almaz bir ihmal, akıl almaz bir sorumsuzluk."



